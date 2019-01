Une patiente en état végétatif accouche : un test ADN sur tous les membres masculins du personnel devra déterminer qui l'a violée

La police américaine enquête toujours pour faire le jour sur les circonstances de cette horrible tragédie. Fin décembre, une patiente du centre Hacienda Healthcare, à Phoenix, accouchait d'un petit garçon alors qu'elle se trouvait encore dans le coma. En état végétatif depuis plus de dix ans à cause d'une noyade, la femme n'a pas pu consentir à un rapport, et n'a pu prévenir personne de son viol. C'est sa grossesse non désirée, arrivée à terme en prenant à court le personnel du centre de soin, qui a poussé la police à ouvrir une enquête pour viol.