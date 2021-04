États-Unis : la Floride menacée par une "inondation catastrophique" et un désastre écologique

Plus de 300 maisons situées au sud de la grande ville de Tampa ont reçu l'ordre d'évacuer alors que l’état d'urgence a été déclaré afin d'allouer de nouveaux fonds pour affronter cette potentielle crise sur le site industriel de Piney Point, une ancienne usine de phosphate, composé servant à la production d'engrais. Le revêtement plastique de ce réservoir, contenant plus d'un million de mètres cubes d'eaux usées, a commencé à fuir il y a plusieurs jours.

"Si nous devions voir une rupture complète, en quelques minutes, environ 340 millions de gallons (ndlr : plus d'un million de mètres cubes d'eau) pourraient se répandre", a déclaré Scott Hopes, un responsable du comté de Manatee. Selon lui, les modélisations montrent qu'une telle rupture entraînerait un "mur d'eau" de 6 mètres de haut. Les autorités ont tenté sans succès de colmater la fuite, et pompent désormais de l'eau hors du réservoir depuis la semaine dernière.

Le but : réduire la pression de cette fuite d’eau, au rythme de plus de 100.000 mètres cubes par jour. Selon le gouverneur de l’État de Floride, cette eau "n'est pas radioactive". Le gouverneur a ainsi réclamé à l’entreprise gestionnaire du site, HHK Holdings, de rendre des comptes et a assuré que l'eau avait été testée avant d'être évacuée et était principalement composée "d'eau saline", répondant "aux standards de qualité pour l'eau marine, à l'exception du phosphore et de l'azote".