Vers des poursuites pénales contre Donald Trump ? Son calendrier judiciaire s'accélère

Que reproche les deux procureurs à Donald Trump et son entreprise ? L'ancien président et cette dernière, non cotée en bourse et donc non tenue de communiquer sur ses comptes, sont soupçonnés d'avoir artificiellement gonflé ou réduit la valeur de certaines de leurs propriétés pour obtenir des prêts bancaires ou réduire leurs impôts. Un domaine de 90 hectares au nord de l'État de New York, son club de golf du New Jersey ou même son emblématique Trump Tower, à Manhattan, seraient notamment sous la loupe des enquêteurs.

En avril, Trump avait qualifié les enquêtes de "chasse aux sorcières" menée par des démocrates cherchant à nuire à ses perspectives politiques futures. "Cela a commencé le jour où je suis descendu de l'escalator de la Trump Tower, et cela ne s'est jamais arrêté", a déclaré Trump dans un communiqué de presse, faisant référence au début de sa campagne présidentielle en 2015.