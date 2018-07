États-Unis : la légalisation d'armes imprimées en 3D fait polémique

Suite à une décision de l'administration Trump, la fabrication d'un pistolet en plastique, à partir d'une imprimante 3 D, sera légale et sans contrôle à compter du 1er août 2018. Le manuel d'instruction de ce pistolet est déjà téléchargeable gratuitement sur le Net. De plus, les matériaux nécessaires à sa fabrication sont en vente libre. Seulement, plusieurs États refusent d'appliquer cette décision de la Maison Blanche, à l'instar du district de Columbia.



