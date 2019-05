Etats-Unis : la loi la plus répressive du pays en matière d'avortement promulguée dans l'Alabama

En tout depuis quelques moins, ce sont 28 Etats américains qui ont introduit plus de 300 nouvelles règles depuis le début de l'année afin de limiter l'accès à l'avortement, selon un décompte de l'Institut Guttmacher qui défend le droit des femmes à l'IVG.





Le Kentucky et le Mississippi ont ainsi interdit les avortements dès que les battements du cœur du fœtus sont détectables, soit environ à la sixième semaine de grossesse. En comparaison, en France, l’avortement peut être pratiquée jusqu’à la fin de la 12e semaine de grossesse, soit 14 semaines après le 1er jour des dernières règles. Des mesures comparables au Kentucky et au Mississippi sont en passe d'adoption en Géorgie, Ohio, Missouri et Tennessee. Un juge a bloqué la mise en oeuvre de la loi du Kentucky, tandis que celle du Mississippi doit entrer en vigueur en juillet.





La semaine dernière, le gouverneur de Géorgie a signé une loi qui interdit aux femmes de cet Etat conservateur du Sud des Etats-Unis d'avorter dès que les battements de cœur du fœtus peuvent être détectés. Le texte revient pour ses détracteurs à interdire de facto les avortements, puisque le cœur peut être entendu dès la sixième semaine de grossesse, quand de nombreuses femmes n'ont pas encore conscience d'être enceintes. Le gouverneur républicain Brian Kemp a signé le texte, parmi les plus restrictifs du pays, en dépit de menaces de boycott de stars d'Hollywood.