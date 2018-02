États-Unis : la marmotte prédit un hiver plus long de 6 semaines

Alors qu'on fêtait la Chandeleur le 2 février, les Américains ont célébré le jour de la marmotte dans un petit village de Pennsylvanie. À cette date, on sort l'animal de son hibernation pour prédire la météo des semaines à venir. Des milliers de visiteurs sont venus assister à la sortie du rongeur de sa tanière.



