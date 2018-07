Etats-Unis : la moitié des enfants de migrants de moins de cinq ans séparés de leur famille ont été remis à leurs parents

L’administration tient cependant à réaffirmer sa fermeté : "Certains faits demeurent : le peuple américain a donné à cette administration un mandat pour mettre fin à l'anarchie à la frontière, et le président Trump tient sa promesse de faire exactement cela", écrit le gouvernement dans son communiqué. "Notre message a toujours été clair : ne risquez pas votre propre vie ou la vie de votre enfant en essayant d'entrer illégalement aux États-Unis. Appliquez la loi et attendez votre tour."





Au total, plus de 2300 enfants, dont environ 100 de moins de cinq ans, avaient été séparés de leur famille et hébergés dans des centres d'accueil gérés par le ministère de la Santé (HHS) en quelques semaines. Plus de 500 ont déjà retrouvé leurs parents mais le gouvernement peine à tenir le rythme. Le HHS a admis ce jeudi devoir recourir à des tests ADN et à des procédures accélérées pour identifier les enfants et leurs parents.