Etats-Unis : la municipalité de Baltimore paralysée par une attaque informatique

"Pour le moment, je dis non", avait-il évoqué la semaine dernière lors d’une conférence de presse. "Mais si cela pouvait réellement permettre à la Ville de sortir de ce mauvais pas, je pourrais y réfléchir. Je n’ai pas encore pris de décision", a-t-il ajouté.





Il faut dire que l'attaque informatique a, par de nombreux aspects, un effet paralysant pour la ville. Les factures d'eau et d'électricités par exemple ne peuvent être payées, ni certains impôts locaux. Les amendes payable par internet ne peuvent non-plus être réglées, indiquait encore le site de la municipalité, lundi. Selon le quotidien américain le New York Times, près de 1500 transactions immobilières avaient également été retardées, et des caméras de surveillance sont inutilisables.