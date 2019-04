Etats-Unis : la nouvelle maire de Chicago, Lori Lightfoot veut réformer la police locale accusée de racisme

Bien décidée à mettre la pression sur le Chicago PD, Lori Lightfoot a commencé dès mercredi 3 avril. Elle a refusé de s'engager à reconduire le chef du CPD, afro-américain lui-même : Eddie Johnson. Sa méthode ? Une promesse d'évaluer ses performances à la fin de l'été. "Nous avons beaucoup de défis à relever, et il le sait très bien", a-t-elle déclaré.





Un coup de pression sur fond de violences à réguler. Plus de 550 personnes ont été tuées l'an dernier à Chicago, un bilan en baisse par rapport au pic de 750 meurtres enregistré deux ans plus tôt, mais toujours supérieur à ceux de New York et Los Angeles, pourtant plus peuplées.





Dans cette ville, la plupart des homicides sont liés à des affrontements entre des gangs, souvent dans le cadre de trafic de drogues. Ils se concentrent dans les quartiers défavorisés du sud et de l'ouest de Chicago, majoritairement noirs, qui ne profitent pas de l'essor du centre-ville. Mais Lori Lightfoot ne veut pas que la police augmente la pression sur ces quartiers. Comment alors mener cette réforme à bien tout en protégeant certains quartiers noirs de la ville et en réformant la police ?