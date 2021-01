États-Unis : la NRA prétend être en banqueroute pour échapper à la justice

Déclarer la faillite plutôt que de s'exposer à des poursuites judiciaires dans l'État de New York. Voilà la stratégie choisie par la National Rifle Association (NRA), le puissant lobby américain des armes. L'organisation et l'une de ses filiales ont ouvert une procédure dite de "chapitre 11" devant un tribunal des faillites du Texas, afin d'assurer son avenir "libre de l'environnement politique toxique de New York", a écrit son patron Wayne LaPierre dans un courrier à ses adhérents. "Ce plan se résume très simplement : on PLAQUE New York", a-t-il ajouté. Aux États-Unis, se placer sous le chapitre 11 entraîne la suspension des poursuites et empêche les créanciers d'agir pour obtenir le paiement de leurs créances. En réalité, précise le patron, "aucun changement majeur des opérations et dans le personnel ne sont prévus". "La NRA n'est pas en faillite, n'arrête pas ses activités et n'est pas insolvable", a-t-il assuré.