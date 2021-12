États-Unis : une policière reconnue coupable de l'homicide involontaire d'un jeune Afro-américain

Au cours du procès, il a en effet plaidé l'erreur humaine et l'effet du stress car elle tentait, selon lui, de protéger son collègue avec qui elle patrouillait ce jour-là. Mais pour la procureure, Erin Eldridge, le jeune homme est mort à cause de la manipulation imprudente d'une arme et de la négligence d'une agente qui avait pourtant 26 ans d'expérience.

L'ancienne membre de la police, qui encourt une peine de 25 ans de prison et sera fixée sur son sort en février, n'a pas réagi à la sortie de l'audience. Son avocat Paul Engh, lui, a toutefois déclaré que "ses remords et ses regrets sont écrasants", en demandant à la juge de la libérer sous caution. "Elle n'est, en aucune façon, un danger pour le public", a-t-il insisté.

Mais que s'était-il passé ce 11 avril 2021 ? Alors que la policière patrouillait avec un collègue, ils ont décidé de contrôler le conducteur d'une Buick blanche qui venait de commettre une infraction routière mineure, Daunte Wright. Mais après avoir réalisé qu'il était visé par un mandat d'arrêt, les deux membres des forces de l'ordre ont voulu l'interpeller.

A ce moment-là, la policière a décrit la situation comme "potentiellement dangereuse" : Daunte Wright, qui n'était pas armé, ne s'est pas laissé passer les menottes et a redémarré sa voiture en trombe pour fuir. Kim Potter a alors dégainé son arme, expliquant ensuite avoir cru se saisir de son pistolet électrique Taser.

"On luttait pour l'empêcher de fuir et puis c'est devenu le chaos. Je me rappelle avoir crié 'Taser, Taser, Taser' et 'il ne se passe rien'. Et il (son collègue, ndlr) m'a dit que je lui avais tiré dessus", a-t-elle raconté à la barre ce jeudi, avant de fondre en larmes.