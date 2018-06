États-Unis : la politique migratoire de Donald Trump fait polémique

En quelques semaines, 2 000 enfants ont été séparés de leurs parents entrés illégalement aux États-Unis. C'est le bilan de la politique de "tolérance zéro" pour les clandestins voulue par Donald Trump. Depuis octobre 2017, et tout particulièrement depuis mai 2018, les migrants illégaux sont systématiquement arrêtés et placés en centre de rétention sans leurs progénitures. Séparées, les familles passent des semaines dans des cages grillagées. Les démocrates, les humanistes, l'épouse de George Bush et même Melania Trump ont affiché leur opposition à cette politique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/06/2018 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 juin 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.