La Première dame Melania Trump opérée pour un problème "bénin" au rein

La Première dame des Etats-Unis Melania Trump a été opérée ce lundi matin pour un problème "bénin" au rein et devrait rester hospitalisée toute la semaine, a annoncé la Maison Blanche. "La procédure a été couronnée de succès et il n'y a pas eu de complications", a ajouté la porte-parole de la "First Lady" dans un communiqué, précisant que l'épouse de Donald Trump se trouvait à l'hôpital militaire de Walter Reed, dans la banlieue de Washington.