Etats-Unis : la seule clinique du Missouri pratiquant les IVG temporairement "sauvée" par la justice

Ces derniers mois, plusieurs Etats conservateurs dont la Louisiane, la Géorgie ou encore le Missouri et l'Alabama se sont lancés dans une attaque quasiment coordonnée contre le droit à l'avortement, pourtant garanti depuis 1973 par la Cour suprême des Etats-Unis. La plus haute juridiction des Etats-Unis permet aux différents états d'encadrer les pratiques d'IVG sous certaines conditions, dont celle qui n'impose pas de "fardeau injustifié" aux patientes.





Et c'est là que tout se joue : cette disposition est interprétée très différemment d'un Etat à l'autre et l'accès aux IVG est beaucoup plus facile dans l'ouest et le nord-est du pays que dans le sud et le centre. Plusieurs Etats conservateurs ont au fil des ans imposé de nouvelles conditions aux cliniques, si bien que six d'entre eux, dont le Missouri, n'ont plus qu'une seule structure pratiquant des avortements, contre plus de 150 en Californie.