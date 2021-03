États-Unis : la Virginie, premier État du Sud à abolir la peine de mort

Une signature pour l'histoire. Le gouverneur de la Virginie, Ralph Northam, a paraphé une législation abolissant la peine de mort au terme d'une visite d'un centre correctionnel à Jarrett, mercredi. La conclusion d'un enchaînement de déclarations et de législations approuvées depuis février dans ce sens. En adoptant ce texte, la Virginie est devenue le 23ème État américain à cesser de recourir à la peine de mort, mais seulement le tout premier parmi les États du Sud du pays, réputé favorable à cette pratique.

Si le texte est passé facilement au parlement local, et qu'aucune exécution n'avait eu lieu depuis 2017, cet État a une longue histoire avec la peine capitale. C'est là, dans la ville de Jamestown, sur la côte, qu'a été enregistrée la première exécution de ce qui deviendra plus tard les États-Unis. En 1608, le capitaine George Kendall avait été fusillé pour sa participation à une conspiration. "Au cœur de la longue histoire de la Virginie, cet État a exécuté plus de monde qu'aucun autre, a rappelé Ralph Northam. Et comme dans d'autres États, la Virginie est passée trop proche d'exécuter un innocent. Il est temps de mettre fin à cette machinerie de mort."