Le candidat démocrate Joe Biden accusé d’agression sexuelle par une ancienne collaboratrice

Tara Reade raconte au New York Times que Joe Biden l’aurait agressé en 1993, la coinçant contre le mur d’un bâtiment du Sénat et passant sa main sous ses vêtements pour la pénétrer avec ses doigts. Cette dernière, âgée de 29 à l’époque, explique qu’aucun témoin n’a assisté à son agression mais l’avoir racontée à un ami. Au journal, celui-ci a assuré de manière anonyme se souvenir de cette confidence.

L’équipe de campagne du candidat, elle, nie ces allégations en bloc. "Le vice-président Biden a consacré sa vie publique à changer la culture et les lois concernant les violences faites aux femmes. (…) Ce qui est clair à propos de cette affirmation : elle est fausse. Cela ne s’est absolument pas produit", a déclaré la directrice adjointe de la campagne du démocrate, dans un communiqué transmis aux rédactions du New York Times et du Washington Post.

Sollicitées par le New York Times, les sept autres victimes présumées du candidat ont affirmé croire à la version de Tara Reade mais qu’elles n’avaient pas de nouveaux éléments à ajouter. L’an dernier, Joe Biden avait reconnu les accusations de ces femmes, assurant que ses intentions étaient bénignes et promettant d’être "plus attentif et respectueux" à l’avenir, rapporte le journal américain.

Désormais seul candidat démocrate en lice depuis l’abandon de Bernie Sanders, Joe Biden a été déclaré vainqueur de la primaire en Alaska samedi 11 avril au soir. Le candidat et ancien vice-président s’attend désormais à recevoir le soutien de Barack Obama, qui lui donnerait un écho certain dans cette campagne totalement à l'arrêt en raison de l’urgence sanitaire actuelle.