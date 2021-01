Invasion du Capitole : Donald Trump peut-il être destitué avant le 20 janvier ?

C'est la goutte qui pourrait faire déborder le vase. Au lendemain du coup de force des partisans de Donald Trump, qui s'est conclu avec l'invasion inédite du Capitole et le décès d'une personne par balles lors de violentes échauffourées, l'éventualité d'une destitution du président des États-Unis, avant le 20 janvier, est à nouveau avancée. À treize jours de la fin du mandat du milliardaire républicain, qui doit céder sa place à la Maison-Blanche au démocrate Joe Biden, président élu le 7 novembre dernier, des ministres et élus américains envisageraient de déclarer Donald Trump "inapte" à exercer ses fonctions.

Selon CNN, CBS et ABC, qui s'appuient sur des sources anonymes, les échanges ont porté sur le 25e amendement de la Constitution américaine. Ce dernier autorise, en effet, le vice-président et une majorité du cabinet à révoquer le président des États-Unis, s'ils estiment qu'il n'est plus en mesure d'assurer sa mission. Dans les heures suivant l'envahissement du Capitole, les démocrates de la Commission judiciaire de la Chambre ont d'ailleurs écrit une lettre au vice-président Mike Pence, l'exhortant à l'invoquer pour destituer Donald Trump, "dans l'intérêt de la démocratie". Selon eux, le président sortant, "malade mentalement et incapable de gérer et d'accepter les résultats de l'élection", est "réticent à protéger (notre) démocratie".