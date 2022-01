Le comédien américain Bob Saget retrouvé mort dans un hôtel

Le comédien américain Bob Saget, connu pour son rôle dans la sitcom des années 1980-90 "La Fête à la maison", a été retrouvé mort dans une chambre d'hôtel en Floride, a annoncé dimanche sa famille. "Dévastés, nous confirmons que notre cher Bob est mort aujourd'hui", a annoncé la famille de l'acteur dans un communiqué publié par le magazine People. "Il était tout pour nous et nous voulons vous dire combien il aimait ses fans, jouer en public et rassembler des gens de tous horizons par le rire".

Bob Saget, 65 ans, a connu la célébrité en incarnant Danny Tanner, père veuf de trois filles, dont les jumelles jouées par les soeurs Mary-Kate et Ashley Olsen, dans le feuilleton "La Fête à la maison". La sitcom, diffusée de 1987 à 1995, a fait l'objet d'une suite sur Netflix entre 2016 et 2020, se concentrant sur l'une des filles, DJ Tanner.

Bob Saget était aussi la voix off du narrateur dans la série "How I met your mother" et est apparu à de nombreuses reprises, jouant son propre rôle, dans "Entourage", de 2005 à 2010. Né en 1956 à Philadelphie, le comédien a eu trois filles avec sa première femme Sherri Kramer Saget avant de se remarier avec Kelly Rizzo.

"Encore sous le choc", a tweeté le comédien Gilbert Gottfried, "j'ai parlé à Bob il y a seulement quelques jours. Nous sommes restés au téléphone comme d'habitude, nous faisant rire mutuellement. RIP à un ami, un comédien et à un collègue Aristocrate", référence à un type de blagues sans tabous dans les stand-up américains. Loin de l'image de père idéal de la série, ses one-man show usaient en effet d'un humour beaucoup plus osé.