États-Unis : le fléau des "armes fantômes" auquel Joe Biden veut s'attaquer

"La violence par arme à feu dans ce pays est une épidémie, c'est une honte internationale." Deux mois et demi après son arrivée à la Maison Blanche, Joe Biden a décidé de prendre à bras le corps la violence par armes à feu. Six décrets ont été dévoilés en ce sens jeudi, pour tenter de freiner leur prolifération. Notamment concernant les "armes fantôme", devenu un fléau ces dernières années aux États-Unis.

Et pour cause : ces armes sont quasiment intraçables. Fabriquées de manière artisanale, souvent avec une imprimante 3D, elles n'ont pas de numéro de série. Pour se procurer les pièces détachées, rien de plus facile : elles se trouvent sur internet, et peuvent être commandées sans vérifications sur les antécédents de l'acheteur.

Ces armes en kit sont aussi appelées "pistolets 80%", car elles sont vendues déjà assemblées à 80%. Il suffit alors de se procurer les 20% restants, vendus légalement, et d'assembler le tout pour disposer d'une arme non enregistrée.