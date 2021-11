États-Unis : le plan sur les infrastructures adopté au Congrès, mais sans le volet social et écologique

Ce dernier, qui a fait l'objet de tractations très difficiles au sein du parti démocrate, entre l'aile gauche et le camp modéré, prévoit notamment l'école maternelle pour tous, une profonde amélioration de la couverture maladie et des investissements significatifs pour réduire les émissions de gaz à effet de serre - une réelle redéfinition de l'État providence aux États-Unis.

Son sort est plus particulièrement entre les mains d'un élu de Virginie-Occidentale, le sénateur Joe Manchin, qui dit craindre que le plan ne creuse davantage la dette publique et n'alimente l'inflation. Dès vendrdedi soir, il a cependant salué l'adoption du texte sur les infrastructures, un investissement inédit "depuis trois décennies". Au vu de la très fine majorité démocrate au Sénat, il possède virtuellement un droit de veto sur les projets présidentiels.

Mais le président n'est pas au bout de ses peines, car si son vaste programme social obtient après la mi-novembre le feu vert des élus à la Chambre, son grand volet social devra encore être approuvé au Sénat, où il risque d'être significativement retouché.

En adoptant le plan d'investissements dans les infrastructures voulu par Joe Biden vendredi soir, les démocrates sauvent malgré tout les meubles en dépit des profondes divisions qui traversent leur parti.

Il fallait 218 voix aux démocrates pour faire adopter ce plan de 1200 milliards de dollars destiné à moderniser les routes, les ponts, l'internet à haut débit et considéré comme l'un des plus ambitieux de l'histoire moderne américaine. Ils en ont obtenu 228 contre 206, grâce à l'apport de quelques voix républicaines et l'approbation de la loi a été saluée par une salve d'applaudissements. Le président n'aura plus qu'à la signer pour qu'elle entre en vigueur.