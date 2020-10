Etats-Unis : le policier accusé du meurtre de George Floyd libéré après s'être acquitté d'une caution d'un million de dollars

Les images du jeune homme, agonisant et implorant le policier de desserrer l'étreinte avait provoqué une onde de choc mondial et fait éclater des manifestations contre le racisme et les violences policières dans tout le pays. Les procès de Derek Chauvin pour meurtre non prémédité, et ceux de ses trois collègues qui l'accompagnaient pour complicité de meurtre, doivent s'ouvrir le 8 mars 2021. Tous assurent avoir fait un usage raisonnable de la force et demandent l'abandon des poursuites.