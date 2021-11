États-Unis : Joe Biden signe finalement sa grande loi d'infrastructures à 1200 milliards de dollars

La loi en question a été péniblement votée il y a une dizaine de jours par la Chambre des représentants. Le texte a récolté une poignée de voix de l'opposition républicaine, au grand dam de Donald Trump. L'ancien président a ainsi fustigé les 13 élus de sa couleur politique qui ont donné leur feu vert.

Dernièrement, Joe Biden est confronté à de mauvaises nouvelles économiques et à de désastreux sondages. Sa côte de popularité ne cesse de reculer depuis le retrait chaotique d'Afghanistan cet été. Seuls 41 % des Américains disent désormais lui faire confiance, indiquent dans leur dernière enquête, publiée dimanche, le Washington Post et la chaîne ABC. Seulement 39% d'entre eux approuvent sa politique économique et ils sont 70% à juger mauvaise la situation économique du pays. Les diverses pénuries et la montée en puissance de l'inflation se trouvent au centre des inquiétudes.