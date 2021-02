États-Unis : Joe Biden veut une réforme immédiate des ventes d'armes à feu

"Nous allons promulguer ces lois et d'autres lois qui sauveront des vies", a immédiatement indiqué Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, promettant d'"amener les avancées qu'exigent et méritent les habitants de Parkland et le peuple américain".

Dans son viseur ? Les fusils d'assaut, interdits de 1994 à 2004 aux États-Unis. Cette mesure "avait rendu notre pays manifestement plus sûr", avait écrit Joe Biden en août 2019. "Et si je suis élu président, nous les adopterons à nouveau, et cette fois nous les rendrons encore plus dures", avait promis le démocrate, notamment en s'assurant que les fabricants ne puissent pas contourner l'interdiction en apportant des "petites modifications".

Aux États-Unis, un adulte sur trois possède au moins une arme à feu et une large partie de la population est très attachée au second amendement de la Constitution. Le texte mentionne en effet un droit "du peuple" de détenir et porter des armes.

Ces dernières sont particulièrement meurtrières dans le pays : les balles ont tué près de 40.000 personnes en 2017, suicides inclus.