Le rapport du procureur Mueller sur la campagne de Trump déjà un succès d'édition

Le livre fait 736 pages, incluant préface et commentaires de deux journalistes du Washington Post, Rosalind Helderman et Matt Zapotosky. Simon & Schuster est même parvenu en quelques jours seulement à enregistrer un livre audio, déjà disponible à la vente lundi. Une autre version du rapport, publiée par la maison Skyhorse, se plaçait lundi en deuxième position des ventes sur Amazon US, tandis qu'une autre, éditée par Melville House, arrivait en cinquième position.





Le rapport a conclu qu'il n'y avait pas eu d'entente entre les membres de l'équipe Trump et la Russie, malgré de nombreux contacts. Dans le document, Robert Mueller met en lumière les nombreuses tentatives du président américain pour faire dérailler son enquête.