Enquête russe : le rapport Mueller disculpant Donald Trump rendu public

L'opposition a de son côté critiqué le ministre de la Justice avant même sa conférence de presse. Les démocrates accusent William Barr de gérer avec "une partialité regrettable" la communication autour du rapport que lui a remis le 22 mars Robert Mueller. Le ministre de la Justice a pu procéder à des coupes du rapport et ce dernier est donc légèrement censuré, y compris pour le Congrès américain, au grand dam des démocrates.





Ces derniers ont toutefois prévenu que si le rapport contenait des éléments à charge pour le président, l'opposition userait de tous les moyens en son pouvoir pour relancer les poursuites. Ses deux leaders au Congrès, Nancy Pelosi et Chuck Schumer, ont demandé au procureur Mueller de venir témoigner au Sénat et à la chambre des représentants "le plus vite possible". "Le peuple américain mérite d'entendre la vérité", ont-ils écrit.