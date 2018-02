États-Unis : le scandale Larry Nassar s’amplifie avec 265 gymnastes sexuellement agressées

C’est sans doute le plus gros scandale sexuel de l’histoire du sport américain. L’affaire Larry Nassar a pourtant pris un nouveau tournant ce mercredi alors que le médecin de l’équipe de gymnastique comparaissait pour la troisième fois devant un tribunal. La présidente de ce dernier a révélé que Larry Nassar avait agressé au moins 265 femmes pendant 20 ans. "Nous avons plus de 265 victimes identifiées et un nombre infini de victimes dans l'Etat, dans le pays et dans le monde", a déclaré Janice Cunningham.