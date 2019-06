Etats-Unis : le Sénat défie Trump et bloque une vente d'armes à l'Arabie Saoudite

Entre les raids aériens de la coalition de pays arabes contre les rebelles yéménites Houtis, qui a tué des dizaines de milliers de personnes, et l'affaire Khashoggi, de nombreux sénateurs républicains sont de plus en plus en plus critiques envers l'Arabie Saoudite. Ces parlementaires souhaitent voir ce pays tenu responsables de ces actes.