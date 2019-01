Etats-Unis : le shutdown le plus long a pris fin !

Après 36 jours de shutdown, Donald Trump est prêt à faire signer un décret pour faire remarcher l'administration américaine pour trois semaines. Une déclaration qui a surpris plus d'un. Il s'assurera que les 800 000 fonctionnaires auront leur paie rapidement. Cela veut-il dire pour autant que le président des Etats-Unis a dit son dernier mot ?



