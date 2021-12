États-Unis : le terroriste "Unabomber" transféré pour raisons de santé

Mais pourquoi a-t-il été condamné ? Dès 1978, et pendant 18 ans, ce diplômé d'Harvard a envoyé seize bombes, dissimulées dans des colis postaux, à diverses personnes et entreprises, faisant trois morts et 23 blessés. Les premières cibles étaient des universitaires et des compagnies aériennes, d'où le surnom d'"Unabomber" (pour "University and Airline Bomber").

En septembre 1995, promettant d'arrêter ses envois de bombes, l'"Unabomber" obtient du New York Times et du Washington Post qu'ils publient un long manifeste dans lequel il exprime une haine de la technologie et du monde moderne. En le lisant, un habitant de la côte est des Etats-Unis, David Kaczynski, y voit une similarité avec d'anciens écrits de son frère Théodore, coupé de sa famille depuis des années. Il alerte alors le FBI et permet, en avril 1996, son arrestation.