États-Unis : le Texas prêt à interdire l'immense majorité des avortements

Aux États-Unis, le droit à l'IVG se réduit un peu plus. Alors que l'Arkansas a déjà quasi-interdit l'avortement, c'est au tour du Texas de serrer encore la vis avec l'entrée en vigueur d'une loi interdisant toute intervention après la sixième semaine de grossesse et encourageant la population à dénoncer les contrevenants. À moins d'une décision in extremis de la Cour suprême des États-Unis, l'immense majorité des avortements deviendront illégaux - même en cas d'inceste ou de viol - dans cet État conservateur du Sud où, selon les organisations de planning familial, plus de 85% des femmes avortent après six semaines de grossesse.