Etats-Unis : les cigarettes électroniques aromatisées partiellement interdites

Suite aux centaines d'hospitalisations et aux cinq décès de "vapoteurs" aux Etats-Unis durant l'année 2019, le gouvernement avait promis en septembre dernier d'interdire toutes les cartouches aromatisées de cigarettes électroniques. En effet de nombreuses études, ainsi que l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) accusent les composants des liquides d'être responsables de graves lésions pulmonaires.

La filière du tabac et du vapotage s'était alors mobilisée pour faire pression sur Donald Trump et l'inciter à revenir sur cet engagement, en faisant valoir le coût potentiel en emplois dans le secteur... et en voix lors de l'élection présidentielle de novembre.

En guise de compromis, le secrétaire à la Santé Alex Azar a fait marche arrière sur sa précédente déclaration en annonçant ce jeudi 2 janvier "l'interdiction prochaine" de la plupart des arômes, hormis tabac et menthol.