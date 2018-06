États-Unis : les familles des migrants séparées

Il avait promis de construire un mur infranchissable à la frontière qui sépare les États-Unis du Mexique. Donald Trump n'y est pas encore parvenu mais il a trouvé une solution pour punir les clandestins : il s'agit de séparer les enfants de leurs parents, quel que soit leur âge. Des journalistes américains ont enregistré des vidéos qui ont suscité une vague d’indignation. Elles montrent des centaines d'enfants en détresse, enfermés dans un hangar. La mesure prise par le président américain a pour but de décourager les migrants dans un pays débordé par les demandes d'asile.



