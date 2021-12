États-Unis : les parents de l'adolescent auteur de tirs mortels dans son école inculpés "d'homicides involontaires"

Le tireur, âgé de 15 ans, avait été arrêté sur les lieux de la fusillade, sa propre école à Oxford (Michigan) où il venait de tuer trois lycéens et de blesser un enseignant et sept autres élèves - dont l'un décèdera le lendemain. Il a été inculpé pour "acte terroriste" et "assassinats", et risque la prison à vie, car il est poursuivi comme s'il était majeur. Ses parents sont désormais également poursuivis, eux pour homicides involontaires. Le père de l'adolescent avait acheté quelques jours plus tôt l'arme qui a servi à son fils lors de la fusillade, et des fusils ont été saisis au domicile familial.