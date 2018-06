États-Unis : mais où est passée Melania trump ?

Cette absence des radars médiatiques est-elle une simple volonté de préserver sa vie privée ? Ou s'agit-il d'une mésentente avec son époux, voire d'un problème de santé plus grave ? Pour faire taire les mauvaises langues, sa porte-parole a répondu lundi à Fox News et CNN. "Conjectures et absurdités", s'est insurgée Stephanie Grisham. "Mme Trump a toujours été une femme forte et indépendante qui place sa famille et bien entendu sa santé avant tout, et ça ne va pas changer à cause de journalistes enragés", a-t-elle martelé.





Rentrée de l'hôpital il y a plus de deux semaines après une intervention aux reins, Melania Trump s'était elle-même moquée dès mercredi sur Twitter des pistes envisagées pour expliquer sa "disparition". "Je vois que les médias font des heures supplémentaires et spéculent sur le lieu où je me trouve et ce que je fais. Soyez rassurés, je suis ici à la Maison Blanche avec ma famille, je me sens très bien et je travaille dur pour le peuple américain et les enfants!", avait-elle écrit.