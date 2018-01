"Maison de l'horreur" en Californie : pourquoi les services sociaux n'ont rien vu du calvaire des enfants Turpin

ENQUÊTE - Comment les 13 enfants de la famille Turpin, retrouvés enfermés, affamés et parfois enchaînés dans leur maison de Californie, ont-ils pu échapper au radar des services sociaux et éducatifs ? La principale raison : ils étaient notamment scolarisés à domicile et les autorités n'avaient aucun pouvoir de contrôle sur ce type d'enseignement.