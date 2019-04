Maltraitance animale : une Californienne arrêtée pour avoir jeté sept chiots dans une poubelle

L'alerte a été donnée par un homme, probablement sans-abri, tombé sur les chiots par hasard en fouillant dans la poubelle. Après avoir récupéré le sac contenant les sept malheureux, il les a déposé dans le commerce le plus proche, où les employés ont prévenu les autorités californiennes. Le département des Services des animaux du comté de Riverside, après enquête, a alors publié la vidéo des caméras de surveillance du magasin de pièces automobiles. On y voit la présumée coupable arriver à bord d'une Jeep blanche, sortir et se débarrasser rapidement d'un sac en plastique contenant les nouveaux-nés dans une benne à ordures.





Selon les autorités locales, les chiots âgés de seulement trois jours sont en bonne santé. Placés dans un refuge, ces petits croisés terriers doivent être nourris au biberon et se remettent de leur abandon, après avoir évité le pire vu la chaleur étouffante en Californie. Comme l'ont rappelé les services vétérinaires du comté dans un communiqué, "les températures à Coachella, jeudi midi, étaient de l’ordre 33 degrés (...) Sans l'action d'un bon samaritain, ils n'auraient pas survécu bien longtemps".