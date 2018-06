Melania Trump en visite surprise dans un centre qui héberge des enfants de migrants à la frontière avec le Mexique

Le déplacement, hautement symbolique, arrive après plusieurs jours de polémique. Et a été annoncé par Donald Trump lui-même, ce jeudi en milieu de journée : au lendemain de sa décision de mettre fin à la séparation entre les enfants et les parents de migrants entrés illégalement aux Etats-Unis, sa femme, Melania Trump, se trouve à la frontière avec le Mexique.





La Première dame s'est notamment rendue dans un centre où sont hébergés des enfants et sur un site des garde-frontières. Elle a participé à une table ronde avec des médecins et des travailleurs sociaux du Upbring New Hope Children Centre, et parcouru l'établissement. L'idée était de voir de ses propres yeux l'état et le traitement que reçoivent les enfants de migrants séparés de leurs familles à la frontière américano-mexicaine par le gouvernement fédéral.