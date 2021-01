États-Unis : Melania Trump fait ses adieux à la Maison Blanche

"Cela a été l’honneur de ma vie d’être votre Première dame". Dans un document publié par la Maison Blanche lundi, Melania Trump a fait ses adieux au peuple américain : "Je veux remercier les millions d'Américains qui nous ont soutenu, mon mari et moi-même, au cours des quatre dernières années" a-t-elle déclaré ce lundi 18 janvier, à 48 heures de la cérémonie d'investiture, mercredi sous haute surveillance, du président élu américain Joe Biden, qui a de nouveau appelé à l'unification d'un pays divisé.

La femme de Donald Trump a aussi "demandé la guérison, la grâce, la compréhension et la paix" pour les États-Unis. L'actualité brûlante a largement secoué le pays ces dernières semaines, à commencer par l'invasion du Capitole .

La ville reste traumatisée par l'assaut meurtrier sur le Capitole, le 6 janvier, quand des centaines de partisans de Donald Trump avaient envahi le siège du Congrès pour tenter d'invalider la victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama. Sur ce point, la First Lady a tenu montrer à communiquer sa ferme opposition : "Je condamne absolument les violences qui se sont produites au Capitole. La violence n’est jamais acceptable". Elle a également fustigé "des rumeurs salaces, des attaques personnelles gratuites et de fausses accusations" à son encontre.

Plus globalement, Melania Trump a tenté de faire passer un message d'unité et de non-violence. "J’implore les gens de cesser toute violence, de ne jamais nourrir de préjugés sur la base d’une couleur de peau ou de ne jamais se servir d’une divergence d’idéologie politique pour se justifier d’agresser ou de se montrer cruel. Nous devons nous écouter les uns les autres, nous concentrer sur ce qui nous unit, et nous élever au-dessus de ce qui nous divise", a t-elle notamment déclaré à ce sujet. "Notre nation doit panser ses plaies de façon pacifique", ajoute t-elle dans une volonté d'apaiser le climat américain.

Le président sortant, qui avait appelé ses supporteurs à marcher sur le Capitole, a été mis en accusation par la Chambre des représentants pour "incitation à l'insurrection" et son procès devant le Sénat pourrait s'ouvrir peu après l'investiture de son successeur. Depuis le 6 janvier, près de 70 manifestants ont été inculpés pour avoir participé aux violences et des centaines de personnes font l'objet d'une enquête. Parmi eux, des élus et des membres anciens ou actifs des forces de l'ordre.