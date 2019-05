Meurtre et vol du bébé d'une femme enceinte de 9 mois : l'atroce guet-apens tendu à Chicago

Le mobile n'est pas encore clair pour les enquêteurs américains. Néanmoins, ils s'orientent vers la piste d'une séquestration par les deux femmes, qui auraient voulu élever l'enfant chez elles. D'après l'adjoint du chef de la police, Brendan Deenihan, la victime "avait acheté d'autres affaires pour bébé chez Clarisa, donc elles se connaissaient".





Le chef de la police Eddie Johnson évoque quant à lui un meurtre "dégoûtant et vraiment perturbant". "Je ne peux pas imaginer ce que la famille est en train de vivre. Ils devraient être en train de célébrer la naissance d'un bébé. Au lieu de cela, ils pleurent la perte de la mère et peut-être du bébé", a-t-il dit lors d'une conférence de presse. La famille de la jeune femme, dont son père et son mari, ont, ce jeudi 16 mai, identifié le corps de Marlen Ochoa Lopez.