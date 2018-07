Etats-Unis : neuf membres d'une famille meurent dans le chavirage d’un bateau de tourisme

Sur une vidéo tournée par un témoin, on aperçoit deux embarcations poussées l’une contre l’autre par les rafales. L’un des bateaux tente alors péniblement d’atteindre le rivage avant de commencer à couler. Selon Tia Coleman, le capitaine du bateau, qui a également trouvé la mort, avait annoncé aux passagers qu’ils n’auraient pas besoin de leur gilet de sauvetage car l’eau "ne semblait pas menaçante au tout début". "Je crois que beaucoup de gens auraient pu être épargnés", a-t-elle conclu. Ce sont des bateaux privés arrivés rapidement sur place qui ont pu sortir les gens de l’eau alors que le bateau s’est échoué à 25 m de profondeur dans ce lac artificiel. Tous les corps ont été extraits de l’embarcation.





La famille, originaire d’Indianapolis, était à Branson pour son road trip annuel, a expliqué un autre membre de la famille à la presse. La tempête a été soudaine avec des mini-rafales soudaines à près de 120 km/h que la météo locale n’avait pas annoncées. Le Missouri comme le Midwest ont été touchés, jeudi soir, par une série de courts événements similaires.





Ce n’est pas la première fois que ces "Duck Boats" sont victimes d’accident et leurs normes de sécurité suscitent des interrogations fréquentes. En 2005, 21 personnes étaient mortes noyées dans un bateau similaire qui s’était retourné, sans doute au passage d’un navire plus puissant à proximité. Le Conseil national de la sécurité des transports (National Transportation Safety Board) a annoncé l'envoi d'une équipe pour enquêter sur l'accident. Elle doit notamment déterminer si l'équipage avait été averti des conditions météo et si les passagers portaient des gilets de sauvetage.