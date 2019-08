États-Unis : moins de 24 heures après la tuerie d'El Paso, un homme tire dans les rues de Dayton et fait 9 morts

Samedi matin, un autre assaillant avait semé la mort dans un centre commercial d'El Paso au Texas, où il a tué 20 personnes, venues faire leurs courses, avant d'être interpellé et placé en garde à vue par la police qui soupçonne un crime à caractère raciste. La police enquête sur un possible motif "haineux", ce qui aux États-Unis désigne les attaques motivées par l'origine, la religion, ou encore l'orientation sexuelle des victimes. Un manifeste, attribué au tireur et circulant sur internet, dénonce notamment "une invasion hispanique du Texas" et fait référence à la tuerie commise par un suprémaciste blanc dans des mosquées de Christchurch en Nouvelle-Zélande, qui avait fait 51 morts, le 15 mars dernier.