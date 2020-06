Etats-Unis : Twitter désactive une vidéo de Trump rendant hommage à George Floyd

"Twitter et Jack Dorsey (le patron de Twitter, ndlr]) censurent ce message inspirant et fédérateur du président Trump après la tragédie de la mort de George Floyd", a réagi le compte officiel Team Trump.

Le torchon n'en finit plus de brûler entre Twitter et Donald Trump. Après avoir signalé l'un de ses tweets pour "apologie de la violence" après le décès de George Floyd, mort asphyxié par un officier blanc lors d'un contrôle de police le lundi 25 mai à Minneapolis, le réseau social a retiré jeudi 4 juin une vidéo postée par la compte de campagne du milliardaire républicain en hommage à cet Afro-Américain.

Dans cette vidéo d'environ quatre minutes, toujours accessible et visible sur la chaîne YouTube de Donald Trump, le président américain qualifie ce meurtre de "grave tragédie" et affirme qu'un tel acte "n'aurait jamais dû se produire". Sa voix est posée sur une succession de photos et de vidéos des manifestations et des violences à travers l'Amérique qui ont suivi la mort de George Floyd.

"Nous soutenons le droit des manifestants pacifistes et nous entendons leur appel", poursuit le chef d'État américain. "Je me tiens devant vous en tant qu’ami et allié de tous les Américains en quête de justice et de paix."