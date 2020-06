Le chef de la police de Houston demande à Donald Trump de "la fermer"

Donald Trump s'est fait remarqué ce mardi matin en appelant les gouverneurs des états américains à "dominer" les manifestants et la situation en cessant de faire preuve de "faiblesse". Une sortie qui n'est pas passée inaperçue et à laquelle le chef de la police de Houston (Texas), Arturo Acevedo, a répondu au micro de CNN :"Je veux m'adresser au président des Etats-Unis, en tant qu'officier de police de ce pays. S'il vous plaît, si vous n'avez rien de constructif à dire, fermez-la".

Alors que, partout dans le pays, nombre de membres des forces de l'ordre mettent un genou à terre en signe de solidarité avec les manifestants, le policier a justifié sa position en se désolant que Donald Trump mette "des jeunes hommes et femmes en danger. Il ne faut pas dominer mais gagner les cœurs et les esprits". Il a surtout appelé le président à faire preuve de "leadership, plus nécessaire aujourd'hui que maintenant". Il a enfin demandé à ne pas perdre de vue ce qui importait et ce qui a déclenché ce grand élan de contestation partout dans le pays pour ne pas que "l'ignorance ruine" le pays.