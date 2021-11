Mouvement de foule meurtrier au festival Astroworld : les victimes âgées de 14 à 27 ans

Pour le maire de Houston, c'est l'incompréhension. Interviewé par le New York Times au lendemain de la bousculade mortelle ayant eu lieu au festival Astroworld, organisé dans sa ville, Sylvester Turner affirme que toutes les conditions étaient pourtant réunies pour que l'événement se déroule en toute sécurité.

"Nous avions plus de sécurité là-bas que lors des matchs des World Series", a-t-il déclaré, notant que l'événement avait eu lieu sur la propriété du comté, avec une sécurité organisée par la ville de Houston. Le département de police de Houston a fourni plus de 360 officiers, a-t-il assuré, et ce "en plus des effectifs qui m'ont été rapportés : il y avait 240 ou 250 agents de sécurité privés qui étaient là".