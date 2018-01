"Muslim ban" : la Cour suprême va examiner le décret anti-immigration de Trump

Elle est la plus haute juridiction américaine. Ce vendredi soir, la Cour suprême a annoncé qu'elle allait se pencher sur la troisième version du décret anti-immigration de Donald Trump, plus connu sous le nom de "muslim ban". Le texte interdit le territoire américain de façon permanente aux ressortissants de sept pays (Yémen, Syrie, Libye, Iran, Somalie, Corée du Nord et Tchad) et suspend l'entrée dans le pays de responsables gouvernementaux vénézuéliens.





Cette troisième version avait été signée le 24 septembre, puis suspendue le 17 octobre, la veille de son entrée en vigueur, par un juge de Hawaï. Celui-ci estimait que le texte peinait à démontrer en quoi l'entrée autorisée à plus de 150 millions de ressortissants étrangers des pays visés "nuirait aux intérêts des Etats-Unis". Un juge du Maryland avait également bloqué la mesure. Le gouvernement avait fait appel de ces décisions, prolongeant ainsi une bataille épique devant les tribunaux, avec de multiples rebondissements en première instance et en appel devant diverses juridictions du pays.