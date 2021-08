Mystère en Californie après la mort d'un couple, de leur bébé et de leur chien dans une forêt

Rien pour expliquer leur décès. Le mystère restait entier ce lundi sur la mort d'un couple de randonneurs, de leur bébé d'un an et de leur chien, retrouvés sans vie la semaine dernière dans le nord de la Californie. Le 16 août, la nounou de la famille, inquiète de trouver leur domicile inoccupé, a donné l'alerte aux autorités. Les policiers avaient rapidement retrouvé leur voiture au départ d'un chemin de randonnée proche, dans la forêt nationale de Sierra, non loin du célèbre parc de Yosemite.

Dès le lendemain, les secours avaient localisé John Gerrish, 45 ans, son épouse Ellen Chung, 31 ans, leur fille âgée de 12 mois, Miju, et leur animal de compagnie dans une zone isolée surnommée Devil's Gulch ("le ravin du diable"). D'après le qutodien San Francisco Chronicle, l'homme était en position assise à côté de son enfant et du chien tandis que la mère se trouvait un peu plus haut sur la colline.