Centralia, la ville américaine qui brûle depuis 57 ans

Des images d'archive montrent ainsi des routes éventrées, laissant apparaître des canalisations en piteux état, mais également d'épais nuages de fumée recouvrir la ville. Depuis, l'artère principale qui traversait Centralia a été fermée à la circulation. Depuis, les street-artistes par centaines se sont emparés de l'asphalte pour en faire un gigantesque tableau. "Depuis qu'on est petit, on entend parler de cet endroit, témoigne Corey, 21 ans, sur place. Tout le monde disait qu'on devait absolument venir". Fasciné, Bernard, même âge, n'en revient pas d'être ici : "C'est incroyable d'être ici, parce qu'en principe, c'est illégal. Mais personne ne surveille."





Et pour cause. Depuis 57 ans, le feu continue de se consumer sous la surface, faute d'avoir trouvé un moyen de l'éteindre. Un risque d'émanation dangereuse existe, alors que l'incendie continue de se propager. C'est pourquoi il y a, à certains endroits de Centralia, des sondes qui permettent "de mesurer le gaz et la température au sous-sol pour savoir quand il y a un danger pour l'homme", précise Robert Gadinski en faisant sentir le souffle brûlant des flammes aux touristes de passage.





A Centralia, il n'y a plus qu'un dernier irréductible. Gerald, mécanicien, qui restaure de vieilles voitures. "Avant, il y avait encore quelques personnes, mais maintenant, c'est vraiment une ville-fantôme", constate-t-il. "Mais je ne me sens pas seul. Il y a encore du passage et il y a beaucoup de visiteurs le week-end." Il faut bien qu'il s'en satisfasse car, à court ou moyen terme, il n'y a aucun espoir de voir renaître Centralia. Il faudrat en effet au moins 200 ans pour que le feu sous-terrain puisse enfin s'éteindre.