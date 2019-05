Etats-Unis : la série "13 Reasons Why" était-elle à l'origine d'une nette hausse des suicides chez les adolescents ?

SANTE PSYCHOLOGIQUE - Des chercheurs ont constaté que les suicides des jeunes adolescents aux Etats-Unis étaient en hausse et que celle-ci coïncidait avec la mise en ligne de "13 Reasons Why", une série qui évoque l'histoire d'une adolescente qui met fin à ses jours et laisse 13 cassettes enregistrées avant son passage à l'acte.