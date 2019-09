États-Unis : un homme de 82 ans aurait volé 400.000 dollars de bijoux en cambriolant des dizaines d'appartements

La police pense qu’il a commis au moins dix cambriolages de ce type. Samuel Sabatino, du reste, était déjà connu des forces de l’ordre, puisqu’il avait déjà été inculpé, en 2011, pour des cambriolages... Avant qu’il ne s’offre une nouvelle identité, via un faux permis de conduire, lui ayant permis d’ouvrir d’autres comptes en banque. Il risque, aujourd’hui, jusqu’à 15 ans de prison. Voire plus. "Nous continuons à rassembler des preuves supplémentaires et à évaluer les incidents survenus avant cette année, ont en effet prévenu les enquêteurs. Et nous prévoyons de porter de nouvelles accusations."