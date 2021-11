États-Unis : nouveau revers pour le gigantesque plan social de Joe Biden

En cause, des détails au stade des négociations. Car le texte est hautement sensible politiquement. L'aile progressiste du parti démocrate a d'ores et déjà prévenu à maintes reprises qu'elle ne soutiendrait pas ce plan promis par Joe Biden, de près de 1800 milliards de dollars, sans une garantie du passage du volet social et climatique. Les élus modérés exigent notamment des précisions de chiffrage sur ces dépenses coûteuses. Des soutiens que les démocrates ne peuvent se permettre de perdre, tant la majorité du camp de Joe Biden reste ténue à la Chambre.